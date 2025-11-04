Divendres, 31 d’octubre, a El Pla B de Ràdio 4

Divendres 31 d’octubre vam tancar el mes a El Pla B de Ràdio 4 amb Marc Calvo, Joan Garcia, Núria González i Júlia Ojeda, sota la conducció de Toni Marín.
Vam parlar del feminisme i l’aparició dels neomasclismes, ens va tornar a ocupar més temps del que mereix el cas inacceptable de Carlos Mazón i fins i tot vam poder compartir alguna reflexió sobre la castanyada, el Halloween i la pervivència de les tradicions.
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-primera-hora-31-10-25/16798692/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-segona-hora-31-10-25/16798729/