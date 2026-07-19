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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 19 de juliol de 2026

Dirigible

“Quan Marsupiano havia arribat als trenta anys, l’orgull gramatical l’omplia i l’alçava millor que l’heli un dirigible.”
El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana

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