Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 13 de setembre de 2026

Dir sense dir

“D’aquí es pot concloure que la llengua ens ha donat la possibilitat de dir sense dir, de moure el discurs sense fer-lo avançar, de construir parla sense valor comunicatiu.”
Els Poeticismes de Josep Pedrals.

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