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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
13 de setembre de 2026
Dir sense dir
“D’aquí es pot concloure que la llengua ens ha donat la possibilitat de dir sense dir, de moure el discurs sense fer-lo avançar, de construir parla sense valor comunicatiu.”
Els
Poeticismes
de Josep Pedrals.
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Arcàdia Editorial
,
Josep Pedrals
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