Dimecres, 28 de gener, a El Pla B de Ràdio 4

Aquest dimecres, nova tertúlia d’actualitat a can Toni Marín, El Pla B de Ràdio 4, amb bona companyia, la d’Enric Bàrcena, Assumpta Escarp i Dani Guillem.
Entre tots hem intercanviat opinions, i posicions, bàsicament sobre dues qüestions: els fets de Minneàpolis i el pla que suposem que trama Donald Trump, d’una banda, i la crisi del servei de rodalia i la compareixença del president en funcions Albert Dalmau, de l’altra. I, sobre això, ja ha estat curiós que els contertulians fossin tan crítics amb Junts, ben bé com si fos aquest partit qui estigués governant i tingués la principal responsabilitat de tot aquest desficaci…
El programa es pot recuperar aquí:
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-1h-anna-bosch-les-protestes-contra-donald-trump-minneapolis-minnesota/16914326/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-2h-tertulia-del-pla/16914380/