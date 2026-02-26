Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 de febrer de 2026

Dimecres, 25 de febrer, a El Pla B de Ràdio 4

Les casualitats còsmiques, que és una cosa que deu existir, han fet que ahir, el dia que el govern espanyol va desclassificar alguns dels documents relacionats amb el 23-F, ahir mateix, la família del tricorni més visible de l’intent de cop d’estat del 1981 n’anuciés la mort sembla que definitiva.

I, és clar, a la tertúlia d’El Pla B d’ahir, d’ahir mateix, no es va poder parlar com qui diu d’altra cosa. Hi vaig coincidir amb David Andrés, Nil Font, Dani Guillem, Iván Marzá i la direcció de Toni Marín. I, de tots sis, només Toni Marín i jo hi érem i, per tant, tenim memòria directa d’aquells dies…

Es pot recuperar la conversa en aquest enllaç:

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-23-documents-desclassificats-mort-antonio-tejero/16955053/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Opinió publicada | s'ha etiquetat en , , , , , , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent