Dimecres, 25 de febrer, a El Pla B de Ràdio 4

Les casualitats còsmiques, que és una cosa que deu existir, han fet que ahir, el dia que el govern espanyol va desclassificar alguns dels documents relacionats amb el 23-F, ahir mateix, la família del tricorni més visible de l’intent de cop d’estat del 1981 n’anuciés la mort sembla que definitiva.
I, és clar, a la tertúlia d’El Pla B d’ahir, d’ahir mateix, no es va poder parlar com qui diu d’altra cosa. Hi vaig coincidir amb David Andrés, Nil Font, Dani Guillem, Iván Marzá i la direcció de Toni Marín. I, de tots sis, només Toni Marín i jo hi érem i, per tant, tenim memòria directa d’aquells dies…
Es pot recuperar la conversa en aquest enllaç:
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-23-documents-desclassificats-mort-antonio-tejero/16955053/