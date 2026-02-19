Dimecres, 18 de febrer, a El Pla B de Ràdio 4

Aquest dimecres he tornat a la tertúlia d’actualitat de Toni Marín, El Pla B de Ràdio 4, on hem coincidit amb Anna Balsera, Dani Guillem, Ivan Marzà i Irene Pardo.
L’actualitat ens ha dut a tornar a parlar de Donald Trump, aquesta vegada arran del colobrot dels papers del cas Epstein, a valorar la proposta d’una mena de Front Popular que Gabriel Rufián presentava aleshores mateix i a tenir una primera reacció davant les negociacions dels pressupostos en què sembla que avança el govern d’Illa. Ah, i encara hi ha hagut temps per proposar el nom per a la borrasca que vindrà després de la d’avui, que diu que es diu Pedro, i que es podria dir Queralt. Per què no?
Se’n pot recuperar els enregistraments a:
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-primera-part-amb-ledicio-vespre-els-esports/16944227/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-del-pla/16944290/