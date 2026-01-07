Oi?

Publicat el 7 de gener de 2026

Dilluns, 5 de gener, a El Pla B de Ràdio 4

Aquest any la meva cavalcada de Reis ha estat una nova sessió d’El Pla B de Ràdio 4, en companyia d’Enric Bàrcena, Miguel Ángel Ochoa, Miquel Prats i Jose Rodríguez, sempre sota la conducció de Toni Marín.

Ha estat, inevitablement, un monogràfic sobre Donald Trump i el seu cop de força sobre Veneçuela, que deixa, potser, tocat de mort el que, d’ençà de les guerres mundials del segle XX, havíem anomenat ordre internacional.

El podeu recuperar aquí:

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-dactualitat/16884756/

