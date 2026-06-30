Dilluns, 29 de juny, a El Pla B de Ràdio 4

Ahir, a El Pla B, conversa contundent amb Inma Bajo, Quim Bosch, Núria González i Miguel Ángel Ochoa, conduïda com sempre per Toni Marín.
La situació a Veneçuela va centrar bona part de la conversa, amb parada, entre d’altres punts, en el desgovern després de la catàstrofe i la passivitat dels Estats Units en la primera reacció, o en la paradoxa que un dels països més rics en recursos sigui dels més pobres, com ho evidencia la fragilitat dels edificis construïts en una de les zones sísmiques de més risc.
També els ressons del congrés del PP de Catalunya i, una vegada més, la inestabilitat política a l’estat espanyol, governat per la corrupció, el lawfare i la incapacitat, encara avui, de gestionar políticament l’exigència de la societat catalana d’exercir el dret d’autodeterminació.
Es pot recuperar la tertúlia aquí:
https://rneaudio.rtve.es/a/17136379