Dilluns, 19 d’octubre, a El Pla B de Ràdio 4

Aquest dilluns, a El Pla B de Ràdio 4, de Toni Marín, hem valorat amb Meritxell Cabezón, Ignacio Rigau, Ayme Román i Paula Suárez l’onada de protestes que va arrencar fa uns dies a França i s’està estenent per tot Europa. També, la incapacitat de les esquerres espanyoles per construir un projecte polític unitari i, encara, les decisions del jutge Llarena, que va dosificant la inevitable aplicació de l’amnistia.
Es pot recuperar el programa a https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-trencament-lesquerra-espanyola/17273981/