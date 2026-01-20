Oi?

Publicat el 20 de gener de 2026

Dilluns, 12 de gener, a El Pla B de Ràdio 4

Segon dilluns de gener i nova conversa amb Toni Marín, ara en companyia de Meritxell Cabezón, Roger Muntañola, Miquel Prats i Josep Tutusaus.

Les amenaces de Trump sobre l’Iran, les fantasies sobre la gestió de Renfe i el suposadament nou acord de finançament i altres misèries de l’actualitat política ens han distret durant l’hora llarga que es fa curta.

Es pot recuperar el programa aquí:

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-primera-hora-12-01-2026/16892998/

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-segona-hora-12-01-26/16893038/

