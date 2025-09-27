Dijous, 25 de setembre, a El Pla B de Ràdio 4

Aquest dijous, a El Pla B de Ràdio 4, una tertúlia que ha mirat portes enfora, amb ració de Pedro Sánchez a l’ONU, de Gaza i l’espectacle de la flotilla, i una pregunta de fons: són bojos Trump, Putin i Netanyahu? Amb Rosa Suriñach, Álvaro Benejam, Susanna Martínez Heredia i Raimond Blasi, com sempre sota la mirada de Toni Marín.
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-oriol-bartomeus-quan-parlem-polaritzacio-fons-tambe-estem-parlant-dreceres-cognitives/16744874/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-cesareo-rodriguez-guerra-hibrida-continua-alca/16744938/