Dijous, 25 de juny, a El Pla B de Ràdio 4

En plena voràgine d’actualitat, conversa a El Pla B de Ràdio 4 amb Xavi Cañigueral, David Langa i Oriol López, sota la mirada de Toni Marín.
L’hora llarga va passar de seguida, entre l’onada de calor, els terratrèmols de Veneçuela i, sobretot sobretot, l’impàs polític que viu Espanya, amb Pedro Sánchez buscant de fugir endavant, el líder de l’oposició instal·lat en el greuge i el lament, els socis d’investidura bloquejats per la incoherència i la proposta de Junts de relleu acordat del president.
I, com un avís del que pot venir, la votació de Vox en contra, i l’abstenció del PP, davant la prohibició de les teràpies de conversió que hi ha qui proposa per a les persones LGTBI.