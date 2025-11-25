Oi?

Publicat el 25 de novembre de 2025

Dijous, 19 de novembre, a El Pla B de Ràdio 4

Dimecres passat, 19 de novembre, nova edició d’El Pla B de Ràdio 4, aquesta vegada amb Adrià Mercader, Irene Pardo, Júlia Ojeda i Mònica Ríos, sempre sota la conducció de Toni Marín.

Hi parlem de la COP que té lloc al Brasil, de la sortida de la presó de Santos Cerdán i tot allò de la corrupció a Espanya, dels cinquanta anys de la mort del dictador feixista i la celebrada transició a la suposada democràcia, i, una vegada més, de les dificultats d’accés a l’habitatge, primera preocupació dels ciutadans segons les enquestes.

Podeu recuperar el programa aquí:

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-cop-30/16825881/

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-dactualitat/16825901/

