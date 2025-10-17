Dijous, 16 d’octubre, a El Pla B de Ràdio 4

El Pla B de Ràdio 4 d’aquest dijous, 17 d’octubre, amb Adrià Mercadé, Pau Parellada, Carlos Remacha i Guillem Sánchez, com sempre sota la mirada de Toni Marín, ha deambulat per l’hipotètic exèrcit de la Unió Europea, els suposats plans de pau del president Trump, la corrupció estructural de l’estat espanyol i el fracàs de l’operació BBVA contra el Sabadell. Sense pèls a la llengua.
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-hi-possiblitats-torni-mili/16774301/
https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-banc-sabadell-continuara-sent-banc-sabadell/16774332/