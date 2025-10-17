Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 d'octubre de 2025

Dijous, 16 d’octubre, a El Pla B de Ràdio 4

El Pla B de Ràdio 4 d’aquest dijous, 17 d’octubre, amb Adrià Mercadé, Pau Parellada, Carlos Remacha i Guillem Sánchez, com sempre sota la mirada de Toni Marín, ha deambulat per l’hipotètic exèrcit de la Unió Europea, els suposats plans de pau del president Trump, la corrupció estructural de l’estat espanyol i el fracàs de l’operació BBVA contra el Sabadell. Sense pèls a la llengua.

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-hi-possiblitats-torni-mili/16774301/

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-banc-sabadell-continuara-sent-banc-sabadell/16774332/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Sense categoria per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent