Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 18 de setembre de 2026

Diftong

“¿Què me’n dieu, de Iago i de Iachimo (el diftong ia sembla que crispava els nervis de Shakespeare)?”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent