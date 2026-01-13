Oi?

Publicat el 13 de gener de 2026

Desterrament

“El desterrament pot ser l’allunyament del lloc on es viu, i també, penso jo, allunyament dels orígens, d’un mateix, estranyament dels amics, alienament del jo que vam ser.”
 
Zoraida Burgos a L’obsessió de les dunes

