Publicat el 1 de gener de 2026

Descolonitzar la ment

Finalment he pogut llegir Descolonitzar la ment, tot un clàssic entre nosaltres, si hem de fer cas de les vegades que el citem, i ho és amb motiu.

El subtítol és tota una declaració de principis, i explica, sense que calgui afegir-hi gaire res, què conté, i què pretén, el llibre: “La importància de la recuperació de la llengua pròpia en la construcció de la identitat nacional, cultural, social i històrica”.

L’experiència personal de Ngūgī wa Thiong’o, perquè és d’això que es tracta —molt a la manera de Torner o Ennatu Domingo; d’altra banda, tots dos el citen, coherentment—, il·lustra amb tota l’efectivitat el que comporta una d’aquelles afirmacions grandiloqüents que, en l’estela de Steiner, ens agrada repetir: si mor una llengua, mor una manera de veure el món.

I és, si calia justificar-ho, justament per això que cal defensar-les, i mantenir-les vives fent-les servir, i, així, lluitar per no deixar-se imposar la manera de veure el món de l’altre, en aquest cas del colonitzador, pel que té d’exercici de domini i abús de poder i, al capdavall, pràctica genocida, no pas per resistència a la hibridació, el mestissatge o l’enriquiment recíproc (que això en podria acabar essent un efecte positiu, o només col·lateral si el preu és l’(auto)dissolució).

D’això parla el llibre, i ja es veu que és com si parlés, deixant de banda la negritud, de nosaltres mateixos.

Un primer fragment per il·lustrar-ho:

“L’efecte d’una bomba cultural és anihilar la creença d’un poble en els seus noms, en les seves llengües, en el seu entorn, en la seva herència de lluita, en la seva unitat, en les seves capacitats i, a la llarga, en ell mateix.”

