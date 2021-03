Des de fa uns dies, la primavera al carrer…

Ja sé que no té res de singular…

Però, ja sigui per efecte de les restriccions provocades per la pandèmia, ja sigui per tantes altres contencions que ens imposem, aquest any m’ha sobtat com poques vegades l’esclat de primavera que ha envaït els arbres nous del carrer Porrera.

I és que, de bon matí, quan el sol els comença a llepar, les flors gairebé que enlluernen… Quants dies duraran?