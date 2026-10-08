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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 8 d'octubre de 2026

Des de dalt

L’efecte de caminar per muntanya i fer cim:
“Sospiro i penso que tots els problemes són petits si es miren des de dalt. I em sento lliure. Feliç i lliure.”
Blanca Busquets a Collsacabra [Una biografia]

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