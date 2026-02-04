Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 4 de febrer de 2026

Derrotes

“Perquè les derrotes es paguen, no ho sabies tinent? Les derrotes es paguen cares, i tu la pagaràs, i la pagarà tot aquest ramat que fuig, i la pagarà la terra que deixeu.”

Lluís Ferran de Pol, camí de l’exili, a Un de tants

