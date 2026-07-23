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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de juliol de 2026

Decisions

“—Les decisions es prenen per algun motiu —es va aventurar a respondre, estrafent una profunditat de pensament que en realitat no pretenia tenir.”
A El mal entès, de Màrius Serra

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