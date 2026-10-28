Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 28 d'octubre de 2026

De Liost i Bofill

“No hi ha Guerau de Liost sense Jaume Bofill i Mates, per entendre’ns, i això té la seva versió en cada època.”
Jordi Cabré a Montseny [Una biografia]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent