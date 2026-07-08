Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 8 de juliol de 2026

De la vida

“—¿D’on et penses que surten les coses que la gent escriu?
—¿De la imaginació?
—Això també, sí. Però, sobretot, arriben de la vida, que és on neix tot el que té algun sentit.”
A Estaria molt bé, de Joan Carreras

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