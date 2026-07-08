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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
8 de juliol de 2026
De la vida
“—¿D’on et penses que surten les coses que la gent escriu?
—¿De la imaginació?
—Això també, sí. Però, sobretot, arriben de la vida, que és on neix tot el que té algun sentit.”
A
Estaria molt bé
, de Joan Carreras
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions Proa
,
Joan Carreras
per
oi
|
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