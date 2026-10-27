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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
27 d'octubre de 2026
Culpa
“L’Annabel arrossega la seva culpa com una càrrega pesada però no sóc ningú per jutjar-la. Que no duc també els meus pecats clavats a l’esquena com una creu enorme que no aconsegueixo treure’m del damunt?”
A
Cafè Barcelona
, de Joan Carreras
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions Proa
,
Joan Carreras
per
oi
|
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