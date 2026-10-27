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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 d'octubre de 2026

Culpa

“L’Annabel arrossega la seva culpa com una càrrega pesada però no sóc ningú per jutjar-la. Que no duc també els meus pecats clavats a l’esquena com una creu enorme que no aconsegueixo treure’m del damunt?”
A Cafè Barcelona, de Joan Carreras

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