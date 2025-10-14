VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
14 d'octubre de 2025
Criminal
“Sempre dic que explicar què és la lluna a un nen de cinc anys (explicar què és la lluna de veritat: un satèl·lit de la terra, etc.) és un acte criminal.”
Xuan Bello a la
Història universal de Paniceiros
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Adesiara
,
Jordi Raventós
,
Xuan Bello
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb