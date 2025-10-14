Oi?

Publicat el 14 d'octubre de 2025

Criminal

“Sempre dic que explicar què és la lluna a un nen de cinc anys (explicar què és la lluna de veritat: un satèl·lit de la terra, etc.) és un acte criminal.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

