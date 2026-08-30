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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 30 d'agost de 2026

Covardia i valor

“Cuando toda tu ciudad te está mirando, se necesita mucho valor para ser un cobarde.”
 
Martí Zuviria a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

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