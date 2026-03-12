Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 12 de març de 2026

“Sé que tot això s’acabarà, perquè no pot durar per sempre, però com m’ho faré per continuar vivint sense que el dolor m’aclapari?”
El silenci dels arbres, d’Eduard Márquez

