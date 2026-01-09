Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 9 de gener de 2026

Construir, destruir

“Nosotros, los ingenieros de mi siglo, no tuvimos un oficio, sino dos. El primero, sagrado, construir fortalezas; el segundo, sacrílego, destruir fortalezas.”
 
Martí Zuviría a Victus d’Albert Sánchez Piñol

