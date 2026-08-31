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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 31 d'agost de 2026

Conèixer-se

“De vegades penso que aquells anys de viure sol em van ajudar a conèixer-me millor, d’altres que van servir per adonar-me que mai no m’arribaria a conèixer.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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