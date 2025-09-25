Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 de setembre de 2025

Comunió

“La comunió amb la natura, l’equilibri de totes les coses en un mateix, és un sentiment heretat per tradició i après per intuïció, quelcom més valuós, al capdavall, que una ideologia o una religió.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

