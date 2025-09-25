VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
25 de setembre de 2025
Comunió
“La comunió amb la natura, l’equilibri de totes les coses en un mateix, és un sentiment heretat per tradició i après per intuïció, quelcom més valuós, al capdavall, que una ideologia o una religió.”
Xuan Bello a la
Història universal de Paniceiros
