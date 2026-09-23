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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de setembre de 2026

Compondre descomponent

“La poesia, doncs, està feta d’elements que volen trencar la linealitat i l’encadenament, que estan pensats per desafiar la rectitud i la dretura, una voluntat de desconcert per compondre descomponent.”
Els Poeticismes de Josep Pedrals

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