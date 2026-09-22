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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 22 de setembre de 2026

Com un pollet

“Realment, la vida humana era una misèria. Uns quants anys de salut i alegria i, després, xacres i més xacres! Per acabar morint, en el millor cas, com un pollet.”
El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana

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