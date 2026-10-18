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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 18 d'octubre de 2026

Classes

“Ja en parlarem més endavant, perquè dins de la burgesia barcelonina, des de fa molts anys, encara hi ha classes.”
Jordi Cabré a Montseny [Una biografia]

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