VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
18 d'octubre de 2026
Classes
“Ja en parlarem més endavant, perquè dins de la burgesia barcelonina, des de fa molts anys, encara hi ha classes.”
Jordi Cabré a
Montseny [Una biografia]
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Sense categoria | s'ha etiquetat en
Jordi Cabré
,
Montseny
,
Símbol Editors
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb