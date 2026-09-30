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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 30 de setembre de 2026

Certificats

“Malgrat el que diguin els certificats de naixement, som d’on ens sentim, penso.”
Blanca Busquets a Collsacabra [Una biografia]

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