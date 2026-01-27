Oi?

Publicat el 27 de gener de 2026

Cercle virtuós

“Mientras esté vivo tiene que permanecer atento. Y mientras permanezca atento seguirá vivo.”
 
Martí Zuviría a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

