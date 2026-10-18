Centenari de Ramon Folch i Camarasa

D’aquí a pocs dies farà cent anys, dia per dia, del naixement de Ramon Folch i Camarasa.
Per això a El Punt Avui ha publicat tot un dossier, editorial del diari inclòs, amb una semblança de l’home feta per Lluís Llort, que recull el testimoni d’algun dels fills i de mi mateix, i una tria dels actes del centenari.
També és per això la Setmana del llibre en Català li va dedicar un dels actes, en què vaig participar al costat de Blanca Pujals, Noemí Mercader i Montse Martín. Ho va recollir Núvol en una bona crònica de Joana Torruella, com vaig explicar aquí.
I per això mateix el Col·legi de Llicenciats va voler que el curs de la Universitat Sènior d’enguany arrenqués amb una conferència sobre “Ramon Folch i Camarasa, fill i senyor“.
Se’n va parlant, sí, i més que en parlarem.