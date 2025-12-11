Oi?

Publicat el 11 de desembre de 2025

Ceba

“De frustracions i insatisfaccions en col·leccionem tots els que tenim certa ambició: mai arribarem tan lluny com s’imagina del nostre ego. Tal vegada no passarem mai de les idees d’una ceba.”

Eva Piquer a Difamació

