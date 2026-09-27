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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 de setembre de 2026

Cavernícoles bucòlics

“Potser el somni d’un origen fou la primera sensació d’humanitat i des de sempre hem estat uns cavernícoles bucòlics.”
Els Poeticismes de Josep Pedrals

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