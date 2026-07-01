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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 de juliol de 2026

Causalitat

“A la vida de veritat, les coses passen quan passen, sense que calgui que abans s’hagin establert relacions de causa i efecte, ni relacions de cap altra mena.”
A Estaria molt bé, de Joan Carreras

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