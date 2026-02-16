Oi?

Publicat el 16 de febrer de 2026

Cases antigues

“Les cases antigues fascinen. Imaginar-les en la seva plenitud, en la il·lusió dels seus orígens, en el goig dels seus habitants, en els inicis dels detalls pensats, volguts. Triats.”
 
Zoraida Burgos a L’obsessió de les dunes

