Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
16 de febrer de 2026
Cases antigues
“Les cases antigues fascinen. Imaginar-les en la seva plenitud, en la il·lusió dels seus orígens, en el goig dels seus habitants, en els inicis dels detalls pensats, volguts. Triats.”
Zoraida Burgos a
L’obsessió de les dunes
