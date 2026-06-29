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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 29 de juny de 2026

Carn

“Les societats industrials i postindustrials han tendit a amagar el sacrifici animal: els consumidors de carn solem mirar cap a una altra banda.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia

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