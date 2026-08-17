VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
17 d'agost de 2026
Canvis
“El món i el país que fins fa pocs anys eren l’escenari dels meus llibres han canviat tan ràpidament que costa reconèixer-s’hi. Crec que jo també he canviat.”
Francesc Serés
a
El primer any
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions Proa
,
Francesc Serés
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb