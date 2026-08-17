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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 d'agost de 2026

Canvis

“El món i el país que fins fa pocs anys eren l’escenari dels meus llibres han canviat tan ràpidament que costa reconèixer-s’hi. Crec que jo també he canviat.”
Francesc Serés a El primer any

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