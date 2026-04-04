“Les aproximacions per carretera arriben generalment als pobles, i d’allà no solen passar, si no és per pistes precàries, plenes de roderes i bassals, rocs que baixen dels talussos: s’han obert a còpia de màquines i barrines i són un intent d’imposar la lògica dels enginyers contra la lògica més contundent de les forces de la natura. En canvi, els camins de muntanya són orgànics i naturals, s’arrapen al país, van a buscar la corba fàcil dels barrancs, els colls, els graus i els passos. Han estat concebuts i utilitzats des de fa desenes de milers d’anys, i són un patrimoni tan extraordinari com maltractat pel que anomenem progrés.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia