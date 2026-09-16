Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 de setembre de 2026

Buzzati

“No em trobaria vivint per ventura un dels al·lucinants contes de Buzzati?”
El nàufrag feliç de Ramon Folch i Camarasa

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