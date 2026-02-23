Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de febrer de 2026

Bufó

“El poder necessita un bufó. Una figura que és convidada a provocar sense que arribi a ser un perill per al sistema.”
Eva Piquer a Difamació

