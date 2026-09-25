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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 de setembre de 2026

Bellíssima persona

“—El felicito: la seva senyora és una artista —va dir-me en el moment d’acomiadar-se.
—No ho cregui —vaig fer jo—. Li puc assegurar que es una bellíssima persona.”
 
A El nàufrag feliç de Ramon Folch i Camarasa

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