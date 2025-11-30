Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 30 de novembre de 2025

Banalitat

“Sovint la crueltat extrema neix d’una barreja de superficialitat i indiferència moral. La banalitat del mal.”
 
Eva Piquer a Difamació

