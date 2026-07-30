Balanç del curs des de MEScat

Fer feina no equival a fer soroll… Des de MEScat Independentistes d’Esquerra hem fet pausadament balanç del curs i preparem el que ve, sense renúncies.
El curs polític que ara s’acaba ha estat d’alta intensitat per a la nostra organització. Si l’abril del 2025 se signava un acord de col·laboració estable amb Junts per Catalunya, el dia 30 de novembre culminava a Barcelona el procés de fusió entre Moviment d’Esquerres i Acció per la República, procés del qual naixia MEScat Independentistes d’Esquerra, que aspira a ser, com afirma la declaració política aprovada en convenció, “un projecte engrescador que defensa que Catalunya millorarà en tots els sentits quan sigui un Estat independent. Que treballa amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una república catalana socialment equilibrada, culturalment forta i econòmicament robusta”. El colofó de tot aquest procés serà l’aprovació, en una assemblea a celebrar els pròxims mesos, de la nova ponència política de l’organització.
Paral·lelament, MEScat Independentistes d’Esquerra ha estat treballant per posar a punt les candidatures que optaran a les eleccions municipals del maig del 2027. El mes de maig es va celebrar a Sabadell la convenció municipalista en què es va fer balanç de la present legislatura en diverses poblacions, convenció que va coincidir amb l’anunci de l’acord per constituir la coalició electoral Acció per Sabadell, integrada per Gent per Sabadell, Junts per Catalunya, Identitat Sabadellenca i MEScat. Aquesta proposta per a la cinquena ciutat del país és una de les fórmules possibles per construir candidatures independentistes amb voluntat d’unitat, que és l’estratègia, en clau alhora local i nacional, amb què treballa MEScat, d’acord amb la realitat de cada indret: candidatures conjuntes amb Junts, com a Barcelona, Terrassa o Puigcerdà; l’aposta per Guanyem Girona, on hi ha govern independentista; llistes aplegant forces al voltant de candidats de MEScat com a Sant Joan de les Abadesses, Jorba o Piera; o en solitari, com a Calafell, amb la mà estesa a qui es vulgui afegir al projecte.
Els diputats per Junts per Catalunya Agustí Colomines i Ennatu Domingo han desplegat una intensa activitat parlamentària al Parlament de Catalunya, de la qual han donat en bona part notícia els articles que Colomines ha publicat setmana rere setmana en la secció “Des de l’escó 33” del nostre web. Durant aquest any, a més, MEScat Independentistes d’Esquerra ha publicat dues notes de posicionament, “L’habitatge: un dret, una prioritat de país” i “Pública i concertada: sobre la titularitat de la prestació dels serveis públics”, que aporten elements per a la reflexió en profunditat i propostes d’acció política sobre qüestions estructurals.
El curs s’ha tancat amb la resposta del TJUE a les preguntes prejudicials de tribunals espanyols, que haurà de comportar, finalment, l’aplicació de la llei d’amnistia i, en conseqüència, el retorn dels exiliats, el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Lluís Puig. L’amnistia de Toni Comín serà especialment rellevant per a MEScat, ja que li permetrà recuperar l’acta d’eurodiputat i tornar oficialment a l’activitat institucional.
MEScat Independentistes d’Esquerra
Juliol 2026