Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 5 de febrer de 2026

Atenció

“Usted solo conseguirá ser una persona atenta cuando permanezca atento hasta estando distraído.”
 
Lliçó per a Martí Zuviría a Victus d’Albert Sánchez Piñol

