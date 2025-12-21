Arenys a Teresa d’Arenys

Doble activitat en record de Maria Teresa Bertran Rossell aquest divendres a Arenys de Mar.
A primera hora de la tarda, vam aprofitar l’última llum del dia per descobrir, en companyia de la família, l’alcalde Estanis Fors, veïns i amics, una placa en record de Teresa d’Arenys i Enric Maass a la façana de la seva casa del carrer de la Torre, amb aquest text:
En aquesta casa va viure els anys d’infantesa
la poetessa Maria Teresa Bertran Rossell (1952-2024),
coneguda com a Teresa d’Arenys, i, en companyia
del pintor Enric Maass (1942-2013),
els últims anys de la vida
Les figues de coll esvelt van caient a mar i criden:
“L’aigua baixa pels rials fins a l’entrada de missa!”
Del llibre Murmuris
Hi vaig parlar del privilegi que té Arenys, immortalitzada amb el nom de Sinera per Espriu, però dipositària també de la memòria literària de Fèlix Cucurull i Lluís Ferran de Pol i, ara, de Teresa d’Arenys. Un privilegi que l’obliga a mantenir viu el seu record per donar a la veu d’aquests autors l’oportunitat de continuar sent activa i parlar als joves d’avui i de demà. Això és vetllar el patrimoni. I aquesta és la transcendència que pot tenir posar, com vam fer, una senzilla placa a la paret que converteix en presència material els noms que volem recordar.
Després, a la sala d’actes de la biblioteca, Adriana Pujol, editora de Quaderns de la Font del Cargol, l’alcalde i jo mateix vam parlar de la reedició d’Onada, el segon llibre de la Teresa, i de les circumstàncies en què es va escriure i es va publicar, gràcies a la documentació que hem trobat entre els papers de l’autora. Que amaguen uns quants tresors més.
Crònica publicada per Ràdio Arenys.
La notícia a l’informatiu de Ràdio Arenys de dissabte, a la portada i a partir del minut 3’39”.